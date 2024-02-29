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Київрада збільшила видатки на допомогу військовим до майже 5 млрд грн

29 лютого 2024 14:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Київрада збільшила видатки на допомогу військовим до майже 5 млрд грн
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Київська міська рада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже п'яти мільярдів гривень. Ці кошти буде спрямовано на забезпечення українських військових необхідною технікою та зброєю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в четвер, 29 лютого.

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За його словами, ці гроші підуть на:

  • матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки,
  • матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БпЛА,
  • забезпечення українських захисників дронами,
  • реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн).

"Нагадаю, попередньо в бюджеті на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли фінансування збільшувати. І робимо це. Коригування бюджету для допомоги нашим захисникам до 5 млрд грн — не останнє. Буде більше!" — запевнив Кличко. 

збільшення видатків на допомогу військовим
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київрада сьогодні може розглянути чотири проєкти про надання додаткових коштів на ЗСУ.

Крім того, 24 лютого в другі роковини від початку повномасштабної війни РФ активісти вимагали від КМДА виділяти більше коштів на потреби ЗСУ. 

Віталій Кличко
Київ
протести
КМДА
гроші

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