Київрада збільшила видатки на допомогу військовим до майже 5 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: УНІАН

Київська міська рада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже п'яти мільярдів гривень. Ці кошти буде спрямовано на забезпечення українських військових необхідною технікою та зброєю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Куди спрямують кошти, які виділила Київрада

За його словами, ці гроші підуть на:

матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки,

матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БпЛА,

забезпечення українських захисників дронами,

реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн).

"Нагадаю, попередньо в бюджеті на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли фінансування збільшувати. І робимо це. Коригування бюджету для допомоги нашим захисникам до 5 млрд грн — не останнє. Буде більше!" — запевнив Кличко.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київрада сьогодні може розглянути чотири проєкти про надання додаткових коштів на ЗСУ.

Крім того, 24 лютого в другі роковини від початку повномасштабної війни РФ активісти вимагали від КМДА виділяти більше коштів на потреби ЗСУ.