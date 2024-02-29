Киевсовет увеличил расходы на помощь военным до почти 5 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Киевский городской совет увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти пяти миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на обеспечение украинских военных необходимой техникой и оружием.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 29 февраля.

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По его словам, эти деньги пойдут на:

материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности,

материально-техническое обеспечение подготовки операторов БпЛА,

обеспечение украинских защитников дронами,

реконструкцию и строительство сооружений гражданской защиты населения (1,5 млрд грн).

"Напомню, предварительно в бюджете на программу было запланировано 1,5 млрд гривен и мы обещали финансирование увеличивать. И делаем это. Корректировка бюджета для помощи нашим защитникам до 5 млрд грн — не последняя. Будет больше!" — заверил Кличко.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Напомним, ранее мы писали, что Киевсовет сегодня может рассмотреть четыре проекта о предоставлении дополнительных средств на ВСУ.

Кроме того, 24 февраля во вторую годовщину с начала полномасштабной войны РФ активисты требовали от КГГА выделять больше средств на нужды ВСУ.