Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київщина під ударом дронів і ракет — три людини поранені

Київщина під ударом дронів і ракет — три людини поранені

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 04:06
Обстріл Київської області 6 грудня - постраждали 3 людини
Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Росіяни в ніч проти 6 грудня масовано атакують Київську область дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу міст наразі постраждали вже троє людей.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Київської області в ніч проти 6 грудня

"Ворог масовано атакує Київщину дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області", — йдеться у повідомленні.

За словами Калашника, наразі унаслідок атаки поранено троє людей. Зокрема:

  • у Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта;
  • ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації;
  • у Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

"Постраждалим надана вся необхідна медична допомога. Ворожа атака продовжується. Прошу всіх жителів області залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, близько години тому в "Укрзалізниці" повідомили, що росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Фастові. У зв'язку з цим компанія змінила маршрути поїздів, які мали проходити через зміст.

Також ми писали, що цієї ночі ворог двічі піднімав у небо літаки МіГ-31К. Після першого зльоту, коли була ще й загроза балістики, у Києві та Дніпрі пролунали вибухи.

Київська область обстріли дрон Шахід-136 ракети війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації