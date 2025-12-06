Обстріл Київської області 6 грудня - постраждали 3 людини

Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Росіяни в ніч проти 6 грудня масовано атакують Київську область дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу міст наразі постраждали вже троє людей.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Ворог масовано атакує Київщину дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області", — йдеться у повідомленні.

За словами Калашника, наразі унаслідок атаки поранено троє людей. Зокрема:

у Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта;

ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації;

у Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

"Постраждалим надана вся необхідна медична допомога. Ворожа атака продовжується. Прошу всіх жителів області залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, близько години тому в "Укрзалізниці" повідомили, що росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Фастові. У зв'язку з цим компанія змінила маршрути поїздів, які мали проходити через зміст.

Також ми писали, що цієї ночі ворог двічі піднімав у небо літаки МіГ-31К. Після першого зльоту, коли була ще й загроза балістики, у Києві та Дніпрі пролунали вибухи.