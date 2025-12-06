Обстрел Киевской области 6 декабря - пострадали 3 человека

Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Россияне в ночь на 6 декабря массированно атакуют Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрела городов пока пострадали уже три человека.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

"Враг массированно атакует Киевскую область дронами и ракетами. Под ударом мирные населенные пункты области", — говорится в сообщении.

По словам Калашника, сейчас в результате атаки ранены три человека. В частности:

в Вышгородском районе женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника;

еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации;

в Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается.

"Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Вражеская атака продолжается. Прошу всех жителей области оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, около часа назад в "Укрзализныце" сообщили, что россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове. В связи с этим компания изменила маршруты поездов, которые должны были проходить через содержание.

Также мы писали, что этой ночью враг дважды поднимал в небо самолеты МиГ-31К. После первого взлета, когда была еще и угроза баллистики, в Киеве и Днепре прогремели взрывы.