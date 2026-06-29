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Киевщина завтра будет без света: графики отключения

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Дата публикации 29 июня 2026 23:58
Графики отключения света в Киевской области на вторник 30 июня
Энергетик. Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключений электроэнергии будут действовать завтра, 30 июня, в Киевской области. Их вводят из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной аномальной жарой. Ограничения коснутся трех подгрупп.

Об этом сообщает YASNO, передает Новини.LIVE.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 30 июня

Электроснабжение будет отключаться следующим образом:

  • подгруппа 1.2 — 18:00–20:00;
  • 2.1 — 17:00–20:30;
  • 3.1 — 20:00–22:00.

Для остальных подгрупп меры по ограничению потребления не будут вводиться.

Відключення світла в Київській області 30 червня
График отключений света в Киевской области 30 июня. Фото: YASNO

Кроме того, с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

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Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода — ливень, гроза, молния и сильные порывы ветра. В результате ухудшения погодных условий падали деревья, произошло разрушение теплоизоляции в многоэтажном доме и возникли проблемы с электроснабжением.

Кроме того, на въездах в столицу ввели ограничения на движение грузовиков весом более 24 тонн из-за жары. Также работают поливочно-мойные машины, чтобы уберечь асфальт от деформации.

Киевская область жара отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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