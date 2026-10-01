Київщина здивує контрастом: прогноз погоди на 2 жовтня

Люди біля виходу з метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 2 жовтня, у Києві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На Київщині вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту до 3°, тоді як вдень повітря прогріється до +19°. У столиці температура становитиме до +18°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині

У Київській області 2 жовтня буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +1...+6°. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-3°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +14...+19°.

Погода в Києві 2 жовтня

За даними синоптиків, у Києві очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько +10°, вдень — до +15°. Вітер північно-східний, 3–5 м/с.

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Погода в Києві 2 жовтня. Фото: Meteoprog

Атмосферний тиск становитиме 763 мм рт. ст., відносна вологість — близько 55%.

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після російської атаки Південний міст у Києві обстежують фахівці. У разі повного закриття переправи для забезпечення сполучення між берегами столиці може знадобитися близько 8 млрд грн.

Також Новини.LIVE писали про викрадення у Києві 53-річного військового, який продав квартиру в центрі столиці за 325 тисяч доларів. За даними слідства, чоловіка силоміць утримували в так званому реабілітаційному центрі, а з його квартири зникли 75 тисяч доларів. Четверо людей отримали підозри.