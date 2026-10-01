Киевская область удивит контрастом: прогноз погоды на 2 октября

Киевская область удивит контрастом: прогноз погоды на завтра
В пятницу, 2 октября, в Киеве и области ожидается переменная облачность без осадков. В Киевской области ночью возможны заморозки на поверхности почвы до 3°, тогда как днем воздух прогреется до +19°. В столице температура составит до +18°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.
Какая будет погода в Киевской области
В Киевской области 2 октября будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха составит +1...+6°. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°. Днём столбики термометров покажут +14...+19°.
Погода в Киеве 2 октября
По данным синоптиков, в Киеве ожидается пасмурная погода. Температура ночью составит около +10°, днем — до +15°. Ветер северо-восточный, 3–5 м/с.
Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность — около 55%.
Последние новости Киева
Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки Южный мост в Киеве обследуют специалисты. В случае полного закрытия переправы для обеспечения сообщения между берегами столицы может потребоваться около 8 млрд грн.
Также Новини.LIVE писали о похищении в Киеве 53-летнего военного, который продал квартиру в центре столицы за 325 тысяч долларов. По данным следствия, мужчину насильно удерживали в так называемом реабилитационном центре, а из его квартиры исчезли 75 тысяч долларов. Четверо человек получили подозрения.