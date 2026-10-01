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Киевская область удивит контрастом: прогноз погоды на завтра

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1 октября 2026 17:01
Киевская область удивит контрастом: прогноз погоды на 2 октября
Люди у выхода из метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 2 октября, в Киеве и области ожидается переменная облачность без осадков. В Киевской области ночью возможны заморозки на поверхности почвы до 3°, тогда как днем воздух прогреется до +19°. В столице температура составит до +18°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киевской области

В Киевской области 2 октября будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +1...+6°. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°. Днём столбики термометров покажут +14...+19°.

Погода в Киеве 2 октября

По данным синоптиков, в Киеве ожидается пасмурная погода. Температура ночью составит около +10°, днем — до +15°. Ветер северо-восточный, 3–5 м/с.

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Погода в Киеве 2 октября. Фото: Meteoprog

Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность — около 55%.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки Южный мост в Киеве обследуют специалисты. В случае полного закрытия переправы для обеспечения сообщения между берегами столицы может потребоваться около 8 млрд грн.

Также Новини.LIVE писали о похищении в Киеве 53-летнего военного, который продал квартиру в центре столицы за 325 тысяч долларов. По данным следствия, мужчину насильно удерживали в так называемом реабилитационном центре, а из его квартиры исчезли 75 тысяч долларов. Четверо человек получили подозрения.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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