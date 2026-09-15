Київщину накриє тепло: прогноз погоди на 16 вересня

Жінка в теплу погоду. Фото: УНІАН

У середу, 16 вересня, на Київщині та в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. В області температура вночі становитиме +6...11°С, вдень повітря прогріється до +20...+25°С, а у столиці вдень буде +21...+23°С.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині 16 вересня

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що протягом дня на Київщині збережеться мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер буде північно-західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Уночі температура повітря в області опуститься до +6...+11°С тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +20...+25°С.

У столиці також прогнозують мінливу хмарність та суху погоду.

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Вночі температура становитиме близько +10°С тепла, а вдень повітря прогріється до +21...+23°С.

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Після влучання спалахнула пожежа, вогонь охопив п’ять автомобілів і нежитлову будівлю на території гаражного кооперативу. Також падіння уламків російських безпілотників зафіксували на кількох локаціях у Солом’янському та Голосіївському районах столиці.

Новини.LIVE писали, що через систематичні атаки РФ АЗС Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, якою користуються Сили оборони України. Очільник КОВА Тимур Ткаченко наголосив, що це необхідно для підвищення рівня безпеки як працівників автозаправних станцій, так і людей, які перебувають на їхній території.