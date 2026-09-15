Киевскую область накроет тепло: прогноз погоды на 16 сентября

Киевскую область накроет тепло: прогноз погоды на завтра
В среду, 16 сентября, в Киевской области и в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. В области температура ночью составит +6...11 °С, днем воздух прогреется до +20...+25 °С, а в столице днем будет +21...+23 °С.
Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода в Киевской области 16 сентября
Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в течение дня в Киевской области сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 5–10 м/с.
Ночью температура воздуха в области опустится до +6...+11 °С . Днем столбики термометров покажут +20...+25 °С.
В столице также прогнозируют переменную облачность и сухую погоду.
Ночью температура составит около +10°С, а днем воздух прогреется до +21...+23°С.
Новости Киева
Новини.LIVE писали, что в Святошинском районе Киева в результате российской атаки пострадали два человека. После попадания разразился пожар, огонь охватил пять автомобилей и нежилое здание на территории гаражного кооператива. Также падение обломков российских беспилотников зафиксировали в нескольких местах в Соломенском и Голосеевском районах столицы.
Новини.LIVE сообщали, что из-за систематических атак РФ АЗС Киевской области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которой пользуются Силы обороны Украины. Глава КОВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что это необходимо для повышения уровня безопасности как работников автозаправочных станций, так и людей, находящихся на их территории.