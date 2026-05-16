Київщину накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Київщину накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 16 травня 2026 21:54
Погода в Києві завтра 17 травня: прогноз від Гідрометцентру
Люди йдуть з парасолями в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві завтра 17 травня буде дощовою та теплою. Синоптики прогнозують на території області температуру повітря вночі до +15 °C, а вдень — до +23 °C, що майже дорівнює температурі в столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Києві 17 травня

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі буде сухо, однак вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер прогнозують південно-східний з переходом на північно-східний, швидкість якого не перевищуватиме 5-10 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме +10...+15 °C, а вдень прогріється до +18...+23 °C. У столиці на кілька градусів менше вночі — +11...+13 °C, а вдень з невеликою різницею в один градус — +20...+22 °C.

Прогноз погоди в Києві 17 травня від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Коли на Київщину прийде літнє тепло

Гідрометцентр прогнозує поступове потепління в Києві та області упродовж 16-20 травня. Температура повітря стане вищою як вночі — до +15 °C, так і вдень — зокрема, 19-20 травня очікується до +26 °C.

Погода набуває літніх обрисів, тому почастішали дощі: вночі опади стихають, а вдень через потепління й підйом теплого повітря місцями виникають короткочасні дощі та грози. Зокрема, опади почастішають із 18 травня.

Прогноз погоди в Києві 16-22 травня 2026 року від синоптиків Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Києві 16-20 травня. Фото: Київський гідрометцентр/Telegram

Останні новини Києва

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на Київську міську прокуратуру, що до 7 років в'язниці засудили водія, який 2023 року влетів у блокпост та збив двох нацгвардійців, в результаті чого один із них загинув, а інший —зазнав травми. Трагедія трапилась у Святошинському районі столиці.

Також Новини.LIVE, посилаючись на заяву сім'ї ресторанів First Line Group у соцмережах, розповідали, що Росія під час атаки на Київ 14 травня вбила двох працівників ресторану "Італійська Редакція". Йдеться про керівника закладу Івана Могильного та флориста Івана Носко.

