Головна Київ У Києві засудили водія, який на блокпосту на смерть збив нацгвардійця

У Києві засудили водія, який на блокпосту на смерть збив нацгвардійця

Дата публікації: 16 травня 2026 15:42
Місце ДТП. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві суд виніс вирок водію, який у 2023 році на великій швидкості влетів у блокпост у Святошинському районі та збив двох військовослужбовців Нацгвардії. Один із нацгвардійців загинув на місці, ще один отримав травми.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Святошинський районний суд визнав водія винним у скоєнні смертельної ДТП та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Також його позбавили права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Аварія сталася у липні 2023 року під час дії комендантської години. За даними слідства, 23-річний водій рухався Берестейським проспектом зі швидкістю щонайменше 134,52 км/год, що більш ніж удвічі перевищувало дозволену швидкість на цій ділянці дороги.

Екстрені служби на місці ДТП. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Наближаючись до блокпоста, який був позначений дорожніми знаками "STOP — контроль" та іншими попередженнями про необхідність зниження швидкості, водій не загальмував вчасно. У результаті він скоїв наїзд на двох військовослужбовців, які несли службу на блокпосту.

Один із нацгвардійців від отриманих травм загинув на місці події, інший дістав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Після наїзду водій намагався зупинити автомобіль, однак зіткнувся ще з двома машинами, які перебували поблизу блокпоста.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 14 травня під час масованої російської атаки на Київ була зруйнована багатоповерхівка. Внаслідок ракетного удару загинули двоє співробітників мережі ресторанів та готелів First Line Group.

Також повідомлялося, що поліція Київської області затримала чоловіка, який 12 травня в Ірпені збив 8-річну дівчинку на пішохідному переході. Дитина померла в лікарні, а слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.

ДТП суд Нацгвардія
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
