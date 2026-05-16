Удар РФ по Києву: загинули працівники ресторану "Італійська Редакція"

У ніч проти 14 травня в Києві під час масованої атаки РФ була зруйнована багатоповерхівка. Ворожий удар ракетою забрав життя двох співробітників мережі ресторанів та готелів First Line Group.

Про це у соцмережах повідомила команда сім'ї ресторанів First Line Group.

У публікації в Instagram було вказано, що під час нічної атаки на Київ з 13 проти 14 травня, загинули двоє колег мережі. Зокрема, ворожий удар забрав життя керівника ресторану "Італійська Редакція" Івана Могильного, а також флориста компанії Івана Носко.

"Вся сімʼя First Line Group переживає цю втрату. Вони були частиною нашої команди — людьми, які щодня були поруч і робили кожен день світлішим. Спочивайте з миром, хлопці. Ви назавжди в наших серцях", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляло Новини.LIVE, російська ракета влучила у багатоповерхівку, що розташована у Дарницькому районі Києва. Після цієї атаки пошуково-рятувальні роботи тривали понад 28 годин. Наразі підтверджено загибель 24 людей, причому троє з них — це діти.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 15 травня, відвідав зруйновану багатоповерхівку в столиці та вшанував пам'ять загиблих. В цей день у Києві було оголошено траур.