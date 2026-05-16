Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевскую область накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Киевскую область накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 21:54
Погода в Киеве завтра 17 мая: прогноз от Гидрометцентра
Люди идут с зонтами в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра 17 мая будет дождливой и теплой. Синоптики прогнозируют на территории области температуру воздуха ночью до +15 °C, а днем — до +23 °C, что почти равно температуре в столице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве 17 мая

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью будет сухо, однако днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируют юго-восточный с переходом на северо-восточный, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с.

Температура воздуха на Киевщине ночью составит +10...+15 °C, а днем прогреется до +18...+23 °C. В столице на несколько градусов меньше ночью — +11...+13 °C, а днем с небольшой разницей в один градус — +20...+22 °C.

Киевскую область накроют дожди: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Киеве 17 мая от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Когда на Киевщину придет летнее тепло

Гидрометцентр прогнозирует постепенное потепление в Киеве и области в течение 16-20 мая. Температура воздуха станет выше как ночью — до +15 °C, так и днем — в частности, 19-20 мая ожидается до +26 °C.

Читайте также:

Погода приобретает летние очертания, поэтому участились дожди: ночью осадки стихают, а днем из-за потепления и подъема теплого воздуха местами возникают кратковременные дожди и грозы. В частности, осадки участятся с 18 мая.

Прогноз погоди в Києві 16-22 травня 2026 року від синоптиків Укргідрометцентру
Прогноз погоды в Киеве 16-20 мая. Фото: Киевский гидрометцентр/Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, что к 7 годам тюрьмы приговорили водителя, который в 2023 году влетел в блокпост и сбил двух нацгвардейцев, в результате чего один из них погиб, а другой — получил травмы. Трагедия произошла в Святошинском районе столицы.

Также Новини.LIVE, ссылаясь на заявление семьи ресторанов First Line Group в соцсетях, рассказывали, что Россия во время атаки на Киев 14 мая убила двух работников ресторана "Итальянская Редакция". Речь идет о руководителе заведения Иване Могильном и флористе Иване Носко.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Укргидрометцентр дождь погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации