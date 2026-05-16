Погода в Киеве завтра 17 мая: прогноз от Гидрометцентра

Люди идут с зонтами в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра 17 мая будет дождливой и теплой. Синоптики прогнозируют на территории области температуру воздуха ночью до +15 °C, а днем — до +23 °C, что почти равно температуре в столице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве 17 мая

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью будет сухо, однако днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируют юго-восточный с переходом на северо-восточный, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с.

Температура воздуха на Киевщине ночью составит +10...+15 °C, а днем прогреется до +18...+23 °C. В столице на несколько градусов меньше ночью — +11...+13 °C, а днем с небольшой разницей в один градус — +20...+22 °C.

Прогноз погоды в Киеве 17 мая от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Когда на Киевщину придет летнее тепло

Гидрометцентр прогнозирует постепенное потепление в Киеве и области в течение 16-20 мая. Температура воздуха станет выше как ночью — до +15 °C, так и днем — в частности, 19-20 мая ожидается до +26 °C.

Погода приобретает летние очертания, поэтому участились дожди: ночью осадки стихают, а днем из-за потепления и подъема теплого воздуха местами возникают кратковременные дожди и грозы. В частности, осадки участятся с 18 мая.

Прогноз погоды в Киеве 16-20 мая. Фото: Киевский гидрометцентр/Telegram

