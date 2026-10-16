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Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві

Ua ru
16 жовтня 2026 13:14
Опалювальний сезон у Києві 2026: коли почнуть вмикати опалення facebook.com/Vitaliy.Klychko
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що 16 жовтня у столиці розпочинається опалювальний сезон. Місто починає подавати тепло в складних умовах через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив Кличко, передає Новини.LIVE.

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Початок опалювального сезону в Києві 16 жовтня
Повідомлення Віталія Кличка про початок опалювального сезону в Києві. Скриншот: Кличко/Telegram 

Де в Києві почнуть подавати опалення

На першому етапі тепло подаватимуть до закладів соціальної сферилікарень, шкіл і дитячих садків.

"Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників", — повідомив міський голова.

У яких районах Києва поки не буде опалення

Винятком стануть частина Дніпровського та Дарницького районів. Нещодавно енергооб'єкт зазнав значних пошкоджень. Наразі там тривають відновлювальні роботи.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що від початку 2026 року російські ракети та безпілотники майже 50 разів уразили об'єкти системи енергозабезпечення Києва. Пошкодження інфраструктури створюють ризики для стабільної роботи водопостачання, електротранспорту та інших міських сервісів.

Новини.LIVE також інформували про те, що енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв висловив думку, що столиця була недостатньо підготовлена до зимового періоду до ударів по ТЕЦ. Після систематичних атак по енергооб'єктах регіону, місто може стикнутися з проблемами стабільного теплопостачання.

Віталій Кличко Київ опалювальний сезон школи дитячі садочки опалення
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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