Жінка на вулиці в морозну погоду. Фото: УНІАН

У Києві та Київській області в понеділок, 16 листопада, очікується прохолодна погода. Вночі температура повітря місцями опуститься нижче нуля, однак удень стане тепліше. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Також у регіоні дутиме помірний південно-східний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Якою буде погода в Києві 16 листопада

У столиці в ніч проти понеділка температура повітря становитиме від 0 до -2 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °C.

Синоптики також попереджають про південно-східний вітер швидкістю 7–12 м/с.

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області вночі температура коливатиметься від +2 до -3 °C. Вдень повітря прогріється до +3...+8 °C.

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За прогнозом синоптиків, опадів у регіоні не буде.

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 листопада у Києві та Львові відбулася правозахисна акція "Порожні стільці". Її присвятили українським журналістам, письменникам, митцям і правозахисникам, які зникли безвісти, потрапили до російських в'язниць або перебувають у полоні.

Також Новини.LIVE писали про те, що 14 листопада поблизу Яготина на Київщині сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинув 40-річний водій. Поліція розпочала досудове розслідування.