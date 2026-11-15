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Главная Киев Киевскую область накроют ночные морозы: прогноз погоды на завтра

Киевскую область накроют ночные морозы: прогноз погоды на завтра

Ua ru
15 ноября 2026 17:12
Погода в Киеве и Киевской области 16 ноября 2026 года УНИАН
Женщина на улице в морозную погоду. Фото: УНИАН

В Киеве и Киевской области в понедельник, 16 ноября, ожидается прохладная погода. Ночью температура воздуха местами опустится ниже нуля, однако днем станет теплее. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Также в регионе будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві 16 листопада
Прогноз погоды в Киеве. Скриншот: УкрГМЦ

Какая будет погода в Киеве 16 ноября

В столице в ночь на понедельник температура воздуха составит от 0 до -2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+8 °C.

Синоптики также предупреждают о юго-восточном ветре со скоростью 7–12 м/с.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области ночью температура будет колебаться от +2 до -3 °C. Днем воздух прогреется до +3...+8 °C.

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По прогнозу синоптиков, осадков в регионе не будет.

Последние новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 ноября в Киеве и Львове состоялась правозащитная акция "Пустые стулья". Ее посвятили украинским журналистам, писателям, художникам и правозащитникам, которые пропали без вести, попали в российские тюрьмы или находятся в плену.

Также Новини.LIVE писали о том, что 14 ноября вблизи Яготина в Киевской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 40-летний водитель. Полиция начала досудебное расследование.

погода Киевская область морозы прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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