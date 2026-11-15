ДТП на Київщині. Фото: поліція Київщини

У Київській області поблизу Яготина 14 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 40-річний водій. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини, передає Новини.LIVE.

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ДТП у Київській області

Аварія сталася близько 20:35 на 115-му кілометрі автодороги сполученням Київ — Харків, неподалік села Богданівка.

"Правоохоронці встановили що, 40-річний водій сідлового тягача DAF із цистерною, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок зіткнення транспортний засіб перекинувся, після чого сталося займання газоконденсату, який перевозився в цистерні", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій вантажівки загинув на місці.

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Як писали Новини.LIVE, 15 листопада в Києві запровадили тимчасові обмеження руху на проспекті Романа Шухевича. Зокрема, проїзд Північним мостом із лівого берега на правий наразі відкритий виключно для громадського транспорту.

А нардеп Володимир Крейденко повідомляв, що у Києві розглядають можливість запровадження пасажирського річкового маршруту між Славутичем і Поштовою площею. За його словами, запустити такий маршрут можна вже зараз, якщо попередньо отримати дозвіл військової адміністрації.