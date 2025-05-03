На Киевщине пылевая буря - в сети показали кадры

Пылевая буря. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевской области в субботу, 3 мая, бушует пылевая буря. Непогода такой силы, что на дорогах фиксируют очень плохую видимость.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

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Пылевая буря

На видео в социальных сетях видно, что в Киевской области в воздухе густая пыль — ее разнес сильный ветер.

Вследствие непогоды на дорогах ограничена видимость, машины движутся с небольшой скоростью.

Отметим, что пылевая буря — это атмосферное явление, во время которого сильный ветер поднимает в воздух большое количество пыли, песка или мелкого грунта, снижая видимость и ухудшая качество воздуха.

Напомним, последний раз пылевую бурю в Украине фиксировали в конце марта этого года. Тогда непогода накрыла южные области.

А 19 апреля в Киеве заметили уникальное природное явление — солнечное гало.