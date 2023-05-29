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Киевская полиция задержала горе-блогеров, снимавших работу ПВО

29 мая 2023 17:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевская полиция задержала горе-блогеров, снимавших работу ПВО
Столичные правоохранители разоблачили двух молодых людей, которые снимали работу ПВО. Фото: Нацполиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичные полицейские задержали двух парней, во время воздушной тревоги в Киеве, снимали работу ПВО на смартфон. Молодых людей доставили др Святошинского управления полиции, там с ними "пообщались" оперативники.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве.

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По данным следствия, по состоянию на данный момент правонарушителей передали сотрудникам СБУ, чтобы те выяснили обстоятельства.

"Сегодня в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия немедленно были направлены патрульных полицейских и сотрудников уголовного розыска", — отметили в Нацполиции.

Столичные правоохранители разоблачили двух молодых людей, которые снимали работу ПВО. Фото: Нацполиция Киева

Правоохранители среагировали оперативно — в течение часа 23-летнего парня полицейские нашли на одной из улиц Киево-Святошинского района, еще через полчаса ехавшего за рулем BMW 26-летнего молодого человека полицейские остановили на улице Ушакова.

Напомним, ранее мы писали, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.


Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.

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