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Київська поліція затримала вандала, який хотів пошкодити ханукію на Майдані

19 грудня 2023 23:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Київська поліція затримала вандала, який хотів пошкодити ханукію на Майдані
Затриманий правоохоронцями вандал. Фото: Поліція Києва
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичні правоохоронці затримали вандала, який осквернив ханукію на Майдані Незалежності. Інцидент трапився сьогодні вдень.

Про це заявила речниця поліції Києва Анна Зубрєва

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Осквернення монумента

Повідомляється, що під час моніторингу соцмереж, правоохоронці знайшли відео, на якому чоловік на Майдані Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення Хануки монумента.

Співробітники Шевченківського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника та затримали його. Вандалом виявився 35-річний мешканець Київської області.

Київська поліція затримала вандала, який хотів пошкодити ханукію на Майдані
Пост столичної поліції. Джерело: соцмережі

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань та інвалідності). Санкція статті передбачає  штраф або обмеження волі на строк до п'яти років. 

Нагадаємо, що раніше столичні правоохоронці затримали фармацевтів, які незаконно продавали нарковмісні ліки. Також у Харкові поліцейські затримали наркозлочинця. 

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