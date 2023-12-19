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Киевская полиция задержала вандала, который хотел повредить ханукию на Майдане

19 декабря 2023 23:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Киевская полиция задержала вандала, который хотел повредить ханукию на Майдане
Задержанный правоохранителями вандал. Фото: Полиция Киева
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичные стражи порядка задержали вандала, который осквернил ханукию на Майдане Незалежности. Инцидент произошел сегодня днем.

Об этом заявила спикер полиции Киева Анна Зубрева.

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Осквернение монумента

Сообщается, что во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина на Майдане Независимости осквернил временно установленный до празднования Хануки монумент.

Сотрудники Шевченковского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя и задержали его. Вандалом оказался 35-летний житель Киевской области.

Киевская полиция задержала вандала, который хотел повредить ханукию на Майдане
Пост столичной полиции. Источник: соцсети

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и инвалидности). Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что ранее столичные правоохранители задержали фармацевтов, незаконно продававших наркосодержащие лекарства. Также в Харькове полицейские задержали наркопреступника.

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