Киевская полиция задержала вандала, который хотел повредить ханукию на Майдане

Задержанный правоохранителями вандал. Фото: Полиция Киева

Столичные стражи порядка задержали вандала, который осквернил ханукию на Майдане Незалежности. Инцидент произошел сегодня днем.

Об этом заявила спикер полиции Киева Анна Зубрева.

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Осквернение монумента

Сообщается, что во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина на Майдане Независимости осквернил временно установленный до празднования Хануки монумент.

Сотрудники Шевченковского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя и задержали его. Вандалом оказался 35-летний житель Киевской области.

Пост столичной полиции. Источник: соцсети

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и инвалидности). Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что ранее столичные правоохранители задержали фармацевтов, незаконно продававших наркосодержащие лекарства. Также в Харькове полицейские задержали наркопреступника.