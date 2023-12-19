Киевская полиция задержала вандала, который хотел повредить ханукию на Майдане
Столичные стражи порядка задержали вандала, который осквернил ханукию на Майдане Незалежности. Инцидент произошел сегодня днем.
Об этом заявила спикер полиции Киева Анна Зубрева.
Осквернение монумента
Сообщается, что во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина на Майдане Независимости осквернил временно установленный до празднования Хануки монумент.
Сотрудники Шевченковского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя и задержали его. Вандалом оказался 35-летний житель Киевской области.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и инвалидности). Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что ранее столичные правоохранители задержали фармацевтов, незаконно продававших наркосодержащие лекарства. Также в Харькове полицейские задержали наркопреступника.
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