Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київська прокуратура передала на потреби ЗСУ 10 тонн конфіскованих автозапчастин РФ arrow

Київська прокуратура передала на потреби ЗСУ 10 тонн конфіскованих автозапчастин РФ

12 липня 2023 14:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Київська прокуратура передала на потреби ЗСУ 10 тонн конфіскованих автозапчастин РФ
Склад автозапчастин. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Проць е повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

ЗСУ отримали 10 тонн конфіскованих російських автозапчастин

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення російська компанія ввезла на митну територію України для подальшого продажу понад 10 тонн контрабандних російських автозапчастин на суму понад 3 млн грн.

"При цьому у документах дані про справжнього постачальника приховувалися під нібито європейські компанії, які в свою чергу начебто офіційно експортували продукцію в Україну.  Прибутки від реалізації товару українським споживачам фактично надходили країні-агресору", — кажуть слідчі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці викрили та припинили ланцюг збагачення російської компанії.

Досудове розслідування

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Соломʼянська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб, які видавали себе інтернет-продавцями. Їх підозрюють у незаконному заволодінні коштами громадян.

Додамо, що в Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських, здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз