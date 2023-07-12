Київська прокуратура передала на потреби ЗСУ 10 тонн конфіскованих автозапчастин РФ

Склад автозапчастин. Фото: google.com

Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Проць е повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, після повномасштабного вторгнення російська компанія ввезла на митну територію України для подальшого продажу понад 10 тонн контрабандних російських автозапчастин на суму понад 3 млн грн.

"При цьому у документах дані про справжнього постачальника приховувалися під нібито європейські компанії, які в свою чергу начебто офіційно експортували продукцію в Україну. Прибутки від реалізації товару українським споживачам фактично надходили країні-агресору", — кажуть слідчі.

У межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці викрили та припинили ланцюг збагачення російської компанії.

Досудове розслідування

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Соломʼянська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб, які видавали себе інтернет-продавцями. Їх підозрюють у незаконному заволодінні коштами громадян.

Додамо, що в Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських, здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).