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Киевская прокуратура передала на нужды ВСУ 10 тонн конфискованных автозапчастей РФ

12 июля 2023 14:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевская прокуратура передала на нужды ВСУ 10 тонн конфискованных автозапчастей РФ
Состав автозапчастей. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская прокуратура совместно с ДБР и Киевской таможней передали на нужды сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

Работает сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, после полномасштабного вторжения российская компания ввезла на таможенную территорию Украины для последующей продажи более 10 тонн контрабандных российских автозапчастей на сумму более 3 млн. грн.

"При этом в документах данные о настоящем поставщике скрывались под якобы европейские компании, которые в свою очередь якобы официально экспортировали продукцию в Украину. Прибыли от реализации товара украинским потребителям фактически поступали стране-агрессору", — говорят следователи.

В рамках уголовного производства, начатого по данному факту, стражи порядка разоблачили и прекратили цепь обогащения российской компании.

Досудебное расследование

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что Соломенская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, выдававших себя интернет-продавцами. Их подозревают в незаконном завладении средствами граждан.

В Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участникам преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских, совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 4 ст.187 УК Украины).

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