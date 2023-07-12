Киевская прокуратура передала на нужды ВСУ 10 тонн конфискованных автозапчастей РФ

Состав автозапчастей. Фото: google.com

Киевская городская прокуратура совместно с ДБР и Киевской таможней передали на нужды сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

Работает сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

ВСУ получили 10 тонн конфискованных российских автозапчастей

По данным следствия, после полномасштабного вторжения российская компания ввезла на таможенную территорию Украины для последующей продажи более 10 тонн контрабандных российских автозапчастей на сумму более 3 млн. грн.

"При этом в документах данные о настоящем поставщике скрывались под якобы европейские компании, которые в свою очередь якобы официально экспортировали продукцию в Украину. Прибыли от реализации товара украинским потребителям фактически поступали стране-агрессору", — говорят следователи.

В рамках уголовного производства, начатого по данному факту, стражи порядка разоблачили и прекратили цепь обогащения российской компании.

Досудебное расследование

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что Соломенская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, выдававших себя интернет-продавцами. Их подозревают в незаконном завладении средствами граждан.

В Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участникам преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских, совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 4 ст.187 УК Украины).