Депутат КМДА Вітренко зазначив, що київська влада все гірше виконує свої обов'язки

Київська влада втрачає довіру — депутат КМДА назвав причини
Депутат Київради Андрій Вітренко заявив про безпрецедентну кризу довіри до керівництва КМДА. Він звернув увагу на маніпуляції, які відбуваються під час засідань Київради.
Про це Вітренко сказав в етері програми "Київський час".
Що не так з владою Києва
Найбільше Вітренко турбує зростання витрат на інфраструктурні проєкти та маніпуляціями під час сесій Київради. Крім того, найбільш критичною проблемою є не фінансові втрати, а втрата часу, який неможливо відновити.
"Найгірше — це не втрачені гроші, а втрачені роки. Місто втрачає час, який не повернути. Це — провал у системі управління", — зазначив депутат Київради.
Вітренко також підкреслив загострення конфлікту між Київрадою та міським головою Віталієм Кличком, стверджуючи, що прийняті рішення часто не відповідають інтересам киян, а спрямовані на отримання вигоди виконавчою владою.
Раніше повідомлялось, що прокуратура оголосила підозру директору одного з департаментів КМДА у службовій недбалості. Через недбалість з міського бюджету було переплачено понад 4,8 млн гривень під час закупівлі дизельних генераторів у 2023 році.
Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура скерувала до суду справу щодо посадовців "Київзеленбуду", які влаштували корупційну оборудку з "відкатами" за роботу.
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