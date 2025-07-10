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Головна Київ Київська влада втрачає довіру — депутат КМДА назвав причини

Київська влада втрачає довіру — депутат КМДА назвав причини

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 01:21
Депутат КМДА Вітренко зазначив, що київська влада все гірше виконує свої обов'язки
Будівля КМДА. Ілюстративне фото: УНІАН

Депутат Київради Андрій Вітренко заявив про безпрецедентну кризу довіри до керівництва КМДА. Він звернув увагу на маніпуляції, які відбуваються під час засідань Київради.

Про це Вітренко сказав в етері програми "Київський час".

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Найбільше Вітренко турбує зростання витрат на інфраструктурні проєкти та маніпуляціями під час сесій Київради. Крім того, найбільш критичною проблемою є не фінансові втрати, а втрата часу, який неможливо відновити. 

"Найгірше — це не втрачені гроші, а втрачені роки. Місто втрачає час, який не повернути. Це — провал у системі управління", — зазначив депутат Київради.

Вітренко також підкреслив загострення конфлікту між Київрадою та міським головою Віталієм Кличком, стверджуючи, що прийняті рішення часто не відповідають інтересам киян, а спрямовані на отримання вигоди виконавчою владою.

Раніше повідомлялось, що прокуратура оголосила підозру директору одного з департаментів КМДА у службовій недбалості. Через недбалість з міського бюджету було переплачено понад 4,8 млн гривень під час закупівлі дизельних генераторів у 2023 році.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура скерувала до суду справу щодо посадовців "Київзеленбуду", які влаштували корупційну оборудку з "відкатами" за роботу.

Віталій Кличко Київ КМДА міська рада столиця
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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