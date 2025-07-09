Київ переплатив 4,8 млн грн за генератори

Слідчі документують факти злочину. Фото: Київька міська прокуратура

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва оголосили підозру директору одного з департаментів КМДА у службовій недбалості, внаслідок якої з міського бюджету було переплачено понад 4,8 млн гривень під час закупівлі дизельних генераторів у 2023 році.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Слідство встановило, що в період із січня по квітень 2023 року департамент здійснив оптову закупівлю генераторів, однак не перевірив ринкові ціни. Таким чином, підлеглі керівника, які були відповідальними за організацію закупівлі, надіслали цінові запити лише трьом компаніям, попри наявність значно вигідніших пропозицій від інших постачальників.

Так, згідно з матеріалами слідства, окремі генератори було придбано за ціною понад 390 тисяч гривень за одиницю, тоді як на ринку їхня вартість становила близько 320 тисяч. Іншу партію закупили по майже 90 тисяч гривень за штуку, хоча аналогічні генератори можна було придбати дешевше — за 76 тисяч.

Згідно з висновками судово-економічної експертизи, такі дії спричинили столиці збитки на суму понад 4,8 мільйона гривень.

Підозра посадовцю була вручена відповідно до ст. 135 КПК України, а його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Крім того, прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура скерувала до суду справу щодо посадовців "Київзеленбуду", які влаштували корупційну оборудку з "відкатами" за роботу.

Кілька тижнів тому в Києві викрили, як начальник ДП "Український державний центр радіочастот" переплатив по 10 тисяч гривень за кожен придбаний принтер.