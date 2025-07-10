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Главная Киев Киевская власть теряет доверие — депутат КГГА назвал причины

Киевская власть теряет доверие — депутат КГГА назвал причины

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 01:21
Депутат КГГА Витренко отметил, что киевская власть все хуже выполняет свои обязанности
Здание КГГА. Иллюстративное фото: УНИАН

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил о беспрецедентном кризисе доверия к руководству КГГА. Он обратил внимание на манипуляции, которые происходят во время заседаний Киевсовета.

Об этом Витренко сказал в эфире программы "Київський час".

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Больше всего Витренко беспокоит рост расходов на инфраструктурные проекты и манипуляциями во время сессий Киевсовета. Кроме того, наиболее критической проблемой являются не финансовые потери, а потеря времени, которое невозможно восстановить.

"Хуже всего — это не потерянные деньги, а потерянные годы. Город теряет время, которое не вернуть. Это — провал в системе управления", — отметил депутат Киевсовета.

Витренко также подчеркнул обострение конфликта между Киевсоветом и городским головой Виталием Кличко, утверждая, что принятые решения часто не отвечают интересам киевлян, а направлены на получение выгоды исполнительной властью.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила подозрение директору одного из департаментов КГГА в служебной халатности. Из-за халатности из городского бюджета было переплачено более 4,8 млн гривен при закупке дизельных генераторов в 2023 году.

Напомним, недавно Киевская городская прокуратура направила в суд дело в отношении должностных лиц "Киевзеленстроя", которые устроили коррупционную сделку с "откатами" за работу.

Виталий Кличко Киев КГГА городской совет столица
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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