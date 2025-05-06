Метро Киева заказало офисные кресла на 1,4 млн грн

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило о закупке 590 единиц мебели на сумму 1,39 миллиона гривен. Среди них в закупках есть план на 219 стульев и 371 офисное кресло.

Об этом говорится в тендере, который опубликовали на сайте системы публичных закупок ProZorro.

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Согласно документации тендера, предложения от поставщиков принимаются до 8 мая, когда запланирован и сам тендерный аукцион.

Тендер на закупку. Фото: скриншот

Среди перечня отмечается, что закупить должны 131 стул типа 1, а также 88 типа 2, которые имеют стальной каркас, пластиковые заглушки и мягкое сиденье с обивкой из кожзаменителя или ткани. Как предполагается, именно эти модели могут быть предназначены для размещения пассажиров во время воздушных тревог — учитывая, что метро служит укрытием для тысяч людей.

Перечень кресел, которые должны закупить по тендеру. Фото: скриншот

Впрочем, большинство мебели — это не мобильные решения для укрытия, а довольно комфортные офисные кресла. По технической документации, речь идет о моделях с подлокотниками, механизмами регулировки высоты и наклона спинки, газлифтами, функцией качания и декоративной прошивкой.

Все эти параметры не соответствуют характеристикам сидений, используемых при пребывании в укрытиях, особенно учитывая массовость и простоту обращения, которая нужна в условиях чрезвычайных ситуаций.

В Киевском метро массово разворовали или поломали стульчики

С начала полномасштабного вторжения метро в Киеве выполняет не только транспортную, но и защитную функцию. В периоды воздушных тревог в подземке одновременно могут прятаться десятки тысяч людей.

Для этого, в частности, в 2023 году Международная организация по миграции передала более 10 тысяч раскладных стульев и 3 тысячи одеял и матрасов. Однако на начало 2025 года в наличии осталось менее 4 тысяч стульев. Остальные или сломаны, или исчезли. По словам работников метрополитена, немало стульев выносят после тревог, особенно те, что без спинок.

В тендерной документации не указано, для каких именно целей они будут использованы: для обновления административных помещений метрополитена или других нужд. В то же время наличие требований, которые подробно описывают нужный тип стульев и механизмов может свидетельствовать, что кресла закупают для офисных нужд.

Напомним, также в Киевском метрополитене объявили тендер на закупку ламп.

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