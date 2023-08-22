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Київське метро отримало ще 12 вагонів від Варшави: який вигляд мають поїзди

22 серпня 2023 10:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Київське метро отримало ще 12 вагонів від Варшави: який вигляд мають поїзди
Київське метро отримало ще 12 вагонів від Варшави. Фото: Київський метрополітен
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столична підземка отримала 12 нових вагонів від Польщі. До кінця місяця планується транспортувати ще 6 вагонів.

Про це йдеться на сайті київського метрополітену.

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Що відомо

У серпні столичний метрополітен отримав чергову партію варшавських вагонів. Цього разу 12 одиниць рухомого складу.

"Наразі фахівці підприємства вивчають отримані раніше вагони. Попри те, що рухомий склад однієї серії, є багато розбіжностей, адже умови експлуатації поїздів у варшавському та київському метрополітенах суттєво відрізняються", — йдеться в повідомленні.

 

Вагони — для резерву

Варшавський метрополітен передає столиці 60 вагонів серії № 81, які виведені з експлуатації у варшавській підземці.

"Отриманий рухомий склад використовуватимуть у першу чергу як технічний донор. Також завдяки цим вагонам сформують резерв запчастин для подальших ремонтів діючих поїздів столичного метро. Поетапне транспортування рухомого складу розпочалось наприкінці квітня. Наразі підприємство отримало 30 вагонів із 60. Загалом постачання всіх 10 зчепів планується завершити до кінця цього року", — кажуть спеціалісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві нині триває будівництво продовження зеленої гілки метрополітену від станції "Сирець" до Виноградара. Проєкт включає станції "Мостицька", "Проспект Правди" ("Варшавська") та "Виноградар". Як просувається будівництво, розповіли в "Київському метрополітені" для Новини.LIVE. 

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