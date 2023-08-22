Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевское метро получило еще 12 вагонов от Варшавы: как выглядят поезда arrow

Киевское метро получило еще 12 вагонов от Варшавы: как выглядят поезда

22 августа 2023 10:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевское метро получило еще 12 вагонов от Варшавы: как выглядят поезда
Киевское метро получило еще 12 вагонов от Варшавы. Фото: Киевский метрополитен
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичная подземка получила 12 новых вагонов от Польши. До конца месяца планируется транспортировать еще 6 вагонов.

Об этом говорится на сайте киевского метрополитена.

Читайте также:

Что известно

В августе столичный метрополитен получил очередную партию варшавских вагонов. В этот раз 12 единиц подвижного состава.

"Пока специалисты предприятия изучают полученные ранее вагоны. Несмотря на то, что подвижной состав одной серии, есть много разногласий, ведь условия эксплуатации поездов в варшавском и киевском метрополитенах существенно отличаются", — говорится в сообщении.

 

Вагоны — для резерва

Варшавский метрополитен передает столице 60 вагонов серии № 81, которые выведены из строя в варшавской подземке.

"Полученный подвижной состав будут использовать в первую очередь как технический донор. Также благодаря этим вагонам сформируют резерв запчастей для последующих ремонтов действующих поездов столичного метро. Поэтапная транспортировка подвижного состава началась в конце апреля. Сейчас предприятие получило 30 вагонов из 60. В общей сложности поставка всех 10 сцепов произойдет до конца этого года", — говорят специалисты.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сейчас идет строительство продолжения зеленой ветки метрополитена от станции "Сырец" до Виноградаря. Проект включает в себя станции "Мостицкая", "Проспект Правды" ("Варшавская") и "Виноградарь". Как продвигается строительство, рассказали в "Киевском метрополитене" для Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз