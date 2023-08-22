Киевское метро получило еще 12 вагонов от Варшавы: как выглядят поезда

Киевское метро получило еще 12 вагонов от Варшавы. Фото: Киевский метрополитен

Столичная подземка получила 12 новых вагонов от Польши. До конца месяца планируется транспортировать еще 6 вагонов.

Об этом говорится на сайте киевского метрополитена.

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Что известно

В августе столичный метрополитен получил очередную партию варшавских вагонов. В этот раз 12 единиц подвижного состава.

"Пока специалисты предприятия изучают полученные ранее вагоны. Несмотря на то, что подвижной состав одной серии, есть много разногласий, ведь условия эксплуатации поездов в варшавском и киевском метрополитенах существенно отличаются", — говорится в сообщении.

Вагоны — для резерва

Варшавский метрополитен передает столице 60 вагонов серии № 81, которые выведены из строя в варшавской подземке.

"Полученный подвижной состав будут использовать в первую очередь как технический донор. Также благодаря этим вагонам сформируют резерв запчастей для последующих ремонтов действующих поездов столичного метро. Поэтапная транспортировка подвижного состава началась в конце апреля. Сейчас предприятие получило 30 вагонов из 60. В общей сложности поставка всех 10 сцепов произойдет до конца этого года", — говорят специалисты.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сейчас идет строительство продолжения зеленой ветки метрополитена от станции "Сырец" до Виноградаря. Проект включает в себя станции "Мостицкая", "Проспект Правды" ("Варшавская") и "Виноградарь". Как продвигается строительство, рассказали в "Киевском метрополитене" для Новини.LIVE.