Какую прибыль получает метро в Киеве, Днепре и Харькове

Киевский метрополитен. Фото: "Киев медиа"

Киевский метрополитен стал рекордсменом по убыткам среди всех городов Украины. В первом полугодии 2025 года убытки составили 2,59 млрд грн.

Об этом сообщают аналитики "Слово і діло".

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Доход Киевского метрополитена с 2019 года

Отмечается, что еще в 2019 году Киевский метрополитен имел наибольший доход, он составлял 3,39 млрд гривен. В 2020-2021 годах этот показатель сократился почти вдвое из-за пандемии COVID-19, а с началом полномасштабной войны в 2022-м — еще почти вдвое: всего 1,08 млрд гривен.

В 2023-2024 годах доход метрополитена вырос до 1,63 млрд гривен, а за первое полугодие 2025 года составил 833,6 млн гривен — это на 3,3% больше, чем за первое полугодие 2024-го (тогда было 806,6 млн гривен).

Таким образом с -635,5 млн гривен в 2019-м убытки выросли до -2,9 млрд в 2024 году. За первое полугодие 2025-го — уже -2,59 млрд грн.

Доход метрополитена Харькова

В Харьковском метрополитене доход в 2019 году составлял 1,28 млрд гривен, в 2022-м он составил 158 млн гривен, в 2023 — только 24,4 млн гривен, а за первое полугодие 2025-го составил 65,7 млн гривен — больше, чем за весь предыдущий год.

Отметим, что в Харькове действует бесплатный проезд в коммунальном транспорте, в том числе в метро, с мая 2022 года.

В 2023 году убытки Харьковского метрополитена достигли -431,9 млн, а в первом полугодии 2025 года уже -234,5 млн — это больше, чем за весь 2021 год.

Доход метрополитена Днепра

В Днепре показатели дохода более стабильные: с 19,1 млн грн в 2019 году до пиковых 22 млн в 2021-м, с последующим незначительным снижением в 2024 (19,8 млн). В 2025 году за первое полугодие предприятие заработало 10,3 млн грн.

В метро Днепра наибольшие убытки были в 2023 году (-60,2 млн), в 2024-м — -36,6 млн, а в первой половине 2025 года — -14,2 млн грн.

В Кривом Роге доход метротрама не упал в 2022 году, а вырос более чем в 30 раз — с 15,3 млн грн в 2021 году до 516,9 млн в 2022-м. В 2023 году — еще больше (552 млн), в 2024 — 554,2 млн, а за первое полугодие 2025 года — 295,7 млн грн.

В Кривом Роге проезд также бесплатный, для жителей города с мая 2021, для остальных пассажиров с апреля 2022.

В метротраме города убытки в 2023-2024 годах составили -11,3 млн и -20,8 млн соответственно, а в первом полугодии 2025 года — -18,9 млн.

Доходы и убытки метро в Украине. Фото: Слово и дело

Напомним, недавно киевляне заявили, что в столице стоит увеличивать количество станций метро.

21 июля РФ разрушила станцию метро "Лукьяновская".