У киян запитали думку щодо транспортної системи столиці

Кияни на зупинці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мешканці Києва поділилися думками щодо стану і перспективи розвитку транспортної мережі міста. На думку деяких з них, варто збільшувати кількість станцій метро.

Про це у киян розпитала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі "Київського часу".

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"Потрібно, аби вся транспортна інфраструктура розвивалася. Більше будувалося метро, більше ліній, як в Лондоні й Парижі", — сказав один із чоловіків.

А киянка розповіла, що всім задоволена, бо коли приходить на зупинку, то транспорт є вчасно і не доводиться чекати.

"Мені зручно, тому що живу на Оболоні. На метро швиденько дістаюсь. Може ті, хто на лівому березі, їм буває складніше", — поділилася ще одна жінка.

А на думку чоловіка, комунальна система не завжди справляється зі своєю роботою, є певні проблеми. Водночас спостерігаються проблеми з ливньовою системою під час сильних опадів. Він вважає, що варто покращити логістику між лівим та правим берегом під час тривог, бо наразі важко діставатися на роботу.

"Я тільки на метро їжджу, станцій недостатньо. На лівому березі не вистачає, особливо на Троєщину", — додав останній з опитаних.

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