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В укриття столичних дитсадків не пускатимуть сторонніх осіб, — КМВА

9 жовтня 2023 17:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В укриття столичних дитсадків не пускатимуть сторонніх осіб, — КМВА
Укриття в Києві. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В укриття в дитячих садочках не будуть пускати сторонніх осіб. Таке рішення також припадає на всі столичні заклади дошкільної освіти.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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До укриттів всім можна буде потрапити вночі

"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету Міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що укриттями в таких закладах можуть користуватися лише персоналом та дітьми. Стороннім особам в укриття потрапити буде неможливо. Та за словами голови КМВА Сергія Попко, ці правила діятимуть виключно під час роботи дитсадочків. Громадяни можуть потрапити в такі укриття лише в нічний час. 

"Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів. Вночі до укриттів буде надано доступ всім громадянам", — зазначає Попко.

В укриття столичних дитсадків не пускатимуть сторонніх осіб, — КМВА
Повідомлення від КМВА. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше під стінами КМДА пройшов мітинг працівників "Київметробуду" та метрополітену з закликом звільнити директора "Спецжитлофонду" Володимира Шарія.  Перед цим відбувся ще один мітинг, де мітингувальники закликали збільшити фінансування армії. Також чиновники відреагували на скандал під стінами адмінбудівлі, коли одному з активістів вручили повістку. 

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