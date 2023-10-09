В укриття столичних дитсадків не пускатимуть сторонніх осіб, — КМВА
В укриття в дитячих садочках не будуть пускати сторонніх осіб. Таке рішення також припадає на всі столичні заклади дошкільної освіти.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
До укриттів всім можна буде потрапити вночі
"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету Міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що укриттями в таких закладах можуть користуватися лише персоналом та дітьми. Стороннім особам в укриття потрапити буде неможливо. Та за словами голови КМВА Сергія Попко, ці правила діятимуть виключно під час роботи дитсадочків. Громадяни можуть потрапити в такі укриття лише в нічний час.
"Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів. Вночі до укриттів буде надано доступ всім громадянам", — зазначає Попко.
Нагадаємо, що раніше під стінами КМДА пройшов мітинг працівників "Київметробуду" та метрополітену з закликом звільнити директора "Спецжитлофонду" Володимира Шарія. Перед цим відбувся ще один мітинг, де мітингувальники закликали збільшити фінансування армії. Також чиновники відреагували на скандал під стінами адмінбудівлі, коли одному з активістів вручили повістку.