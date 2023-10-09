Киевские чиновники устроили распил бюджета на ремонте военного госпиталя: что говорит Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко\Telegram

Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планируется потратить 1 миллиард гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Наши деньги".

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Что известно о тендере на ремонт

"Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" на прошлой неделе заключил очередные соглашения по ремонту своего главного корпуса на 576 млн грн. И теперь с учетом заключенных в течение года соглашений на этот корпус протендерили уже 1,07 млрд грн", — говорится в сообщении.

Известно, что ремонт осуществляется за счет расходов города Киева, предусмотренных Департаментом здравоохранения КГГА. Несмотря на то, что реабилитацию уже прошли более полутора тысяч украинских защитников, есть признаки того, что происходит растрата бюджета.

За ремонт госпиталя взялась компания "Абсолют-климат".

"Имеем ситуацию, когда заказчик сначала без тендера выбрал одну фирму на проект. Потом не обнародовал проект, но объявил тендер по этому проекту в невероятно сжатые сроки. И отдал все подряды единственному участнику "открытых торгов", связанному с проектной фирмой", — пишут журналисты.

Сокрытие и завышение цен

Следовательно, журналисты обратились в госпиталь, департамент здравоохранения КГГА и городскую администрацию с просьбой предоставить сметы строительства. Несмотря на то, что соответствующая документация уже давно готова, запрос СМИ был проигнорирован.

Кроме того, есть признаки того, что компания "Абсолют-климат" может завышать цены. К примеру, в июле этого года предприятие получило ремонт отделения скорой медицинской помощи в столице. Согласно проверке сметы, большинство цен были значительно выше.

Фото: "Наши деньги"

Реакция Кличко

По словам мэра, столичные власти подготовили обращение в правоохранительные органы с целью проверить соблюдение и прозрачность процедур, касающихся ремонта медицинского объекта.

"Если были нарушения и завышение цен, — отменяем тендер и объявляем новый. А по ответственным лицам — по результатам проверок будут приняты соответствующие решения, в том числе и кадровые", — добавил Кличко.

Фото: скриншот

Напомним, 7 октября киевляне собрались на митинг против тендеров Кличко. Люди требовали у мэра выделять больше средств на помощь ВСУ.