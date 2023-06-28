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Київські прокурори повертають місту підприємство для шкільних їдалень, яким заволоділи шахраї

28 червня 2023 16:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Київські прокурори повертають місту підприємство для шкільних їдалень, яким заволоділи шахраї
Шкільна їдальня. Фото: Телеграфъ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві через суд повертають місту базове підприємство, щоб забезпечувати шкільні їдальні. Його вартість становить 200 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як шахраям вдалося привласнити об'єкт

Зазначається, що столичні прокурори роблять все, аби повернути у власність громади Києва недобудований об'єкт, а саме базове підприємство їдалень для шкіл, яке за фейковими документами привласнили шахраї.

"Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що зловмисники на підставі підроблених документів та нікчемного договору купівлі-продажу зареєстрували за фізичною особою право власності на об’єкт незавершеного будівництва по проспекту Георгія Гонгадзе у м. Києві", — йдеться у повідомленні.

Загальна площа цього об'єкту — понад 3 600 кв. м. Він є комунальним майном та базовим підприємством, яке забезпечує шкільні їдальні.

Коли зловмисники заволоділи цим об'єктом, то не один раз відкидали його на користь третіх осіб, щоб приховати злочин та ускладнити процес повернення коштів законному власнику, а саме територіальній громаді Києва.

Хто буде відповідати

"З метою відновлення порушених прав столичної громади Шевченківська окружна прокуратура м. Києва заявила позов до суду про визнання недійсними правочинів, скасування державної реєстрації та витребування до комунальної власності нерухомого майна", — додали у прокуратурі.

У зв'язку з цим на об'єкт наклали арешт. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які є причетними до такого злочину, щоб притягнути їх до відповідальності. 

Нагадаємо, раніше у Києві викрили та затримали злочинців, які хотіли незаконно заволодіти квартирою, вартість майже у 3 мільйони гривень. Правоохоронні органи затримали їх під час спроби укласти договір у нотаріуса. 

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