Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевские прокуроры возвращают городу предприятие для школьных столовых, которым завладели мошенники arrow

Киевские прокуроры возвращают городу предприятие для школьных столовых, которым завладели мошенники

28 июня 2023 16:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киевские прокуроры возвращают городу предприятие для школьных столовых, которым завладели мошенники
Школьная столовая. Фото: Телеграфъ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве через суд возвращают городу базовое предприятие, чтобы снабжать школьные столовые. Его стоимость составляет 200 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Как мошенникам удалось присвоить объект

Отмечается, что столичные прокуроры делают все, чтобы вернуть в собственность общины Киева недостроенный объект, а именно базовое предприятие столовых для школ, которое по фейковым документам присвоили мошенники.

"Так, во время осуществления процессуального руководства в уголовном производстве окружная прокуратура установила, что злоумышленники на основании поддельных документов и ничтожного договора покупки-продажи зарегистрировали за физическим лицом право собственности на объект незавершенного строительства по проспекту Георгия Гонгадзе в г. Киеве", — говорится в сообщении.

Общая площадь этого объекта — более 3 600 кв. м. Он является коммунальным имуществом и базовым предприятием, обеспечивающим школьные столовые.

Когда злоумышленники завладели этим объектом, то не раз отвергали его в пользу третьих лиц, чтобы скрыть преступление и усложнить процесс возврата средств законному владельцу, а именно территориальной общине Киева.

Кто будет отвечать

"С целью восстановления нарушенных прав столичной общины Шевченковская окружная прокуратура г. Киева заявила иск в суд о признании недействительными сделок, отмене государственной регистрации и истребовании в коммунальную собственность недвижимого имущества", — добавили в прокуратуре.

Из-за этого на объект наложили арест. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, коротые причастны к такому преступлению, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили и задержали преступников, которые хотели незаконно завладеть квартирой, стоимостью почти в 3 миллиона гривен. Правоохранительные органы задержали их при попытке заключить договор у нотариуса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз