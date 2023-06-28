Киевские прокуроры возвращают городу предприятие для школьных столовых, которым завладели мошенники

Школьная столовая. Фото: Телеграфъ

В Киеве через суд возвращают городу базовое предприятие, чтобы снабжать школьные столовые. Его стоимость составляет 200 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как мошенникам удалось присвоить объект

Отмечается, что столичные прокуроры делают все, чтобы вернуть в собственность общины Киева недостроенный объект, а именно базовое предприятие столовых для школ, которое по фейковым документам присвоили мошенники.

"Так, во время осуществления процессуального руководства в уголовном производстве окружная прокуратура установила, что злоумышленники на основании поддельных документов и ничтожного договора покупки-продажи зарегистрировали за физическим лицом право собственности на объект незавершенного строительства по проспекту Георгия Гонгадзе в г. Киеве", — говорится в сообщении.

Общая площадь этого объекта — более 3 600 кв. м. Он является коммунальным имуществом и базовым предприятием, обеспечивающим школьные столовые.

Когда злоумышленники завладели этим объектом, то не раз отвергали его в пользу третьих лиц, чтобы скрыть преступление и усложнить процесс возврата средств законному владельцу, а именно территориальной общине Киева.

Кто будет отвечать

"С целью восстановления нарушенных прав столичной общины Шевченковская окружная прокуратура г. Киева заявила иск в суд о признании недействительными сделок, отмене государственной регистрации и истребовании в коммунальную собственность недвижимого имущества", — добавили в прокуратуре.

Из-за этого на объект наложили арест. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, коротые причастны к такому преступлению, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили и задержали преступников, которые хотели незаконно завладеть квартирой, стоимостью почти в 3 миллиона гривен. Правоохранительные органы задержали их при попытке заключить договор у нотариуса.