В Киеве чиновник нанес 600 тыс. грн убытков на ремонте вентиляции

Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали
В Киеве руководитель управления образования Святошинской районной госадминистрации нанес ущерб на ремонте школьной вентиляции. Речь идет о сумме в размере более 600 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 7 января.
Убытки на ремонте школьной вентиляции
Правоохранители установили, что осенью 2021 года чиновник и подрядная организация заключили договор на осуществление ремонта школьной вентиляции.
"Однако чиновник из-за недобросовестного отношения к служебным обязанностям не проверил рыночную цену строительных метров при утверждении документации чем допустил завышение их стоимости и нанес ущерб местному бюджету на более 600 тысяч гривен", — говорится в сообщении.
Следователи объявили чиновнику подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили преступную схему, действовавшую в КГГА. Чиновник "Киевмедспецтранс" вместе с сообщниками присвоили более шести миллионов гривен.
Ранее чиновники КГГА требовали у столичного перевозчика 40 тысяч гривен еженедельно за разрешение на перевозку пассажиров.
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