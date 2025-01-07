В Киеве чиновник нанес 600 тыс. грн убытков на ремонте вентиляции

Правоохранитель и задержанный чиновник. Фото: полиция Киева

В Киеве руководитель управления образования Святошинской районной госадминистрации нанес ущерб на ремонте школьной вентиляции. Речь идет о сумме в размере более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 7 января.

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Правоохранители установили, что осенью 2021 года чиновник и подрядная организация заключили договор на осуществление ремонта школьной вентиляции.

Правоохранитель. Фото: полиция Киева

"Однако чиновник из-за недобросовестного отношения к служебным обязанностям не проверил рыночную цену строительных метров при утверждении документации чем допустил завышение их стоимости и нанес ущерб местному бюджету на более 600 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Следователи объявили чиновнику подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили преступную схему, действовавшую в КГГА. Чиновник "Киевмедспецтранс" вместе с сообщниками присвоили более шести миллионов гривен.

Ранее чиновники КГГА требовали у столичного перевозчика 40 тысяч гривен еженедельно за разрешение на перевозку пассажиров.