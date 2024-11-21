Метро Киева объявило тендер на проверку перехода на станции Театральная

Станция метро "Театральная". Фото: Wikipedia

Киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". Потратить на это планируют 252 000 гривен.

Об этом говорится в тендере.

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Исследование перехода на "Театральной"

Обследование включают оценку технического состояния, определение причин появления дефектов и их анализ. Известно, что аукцион назначен на 22 ноября.

Тендер. Фото: скриншот

Стоимость услуг составляет 252 000 гривен, а завершить исследование планируется до конца 2025 года. Обследование также необходимо для разработки рекомендаций по безопасной эксплуатации перехода. Ежедневно переходом на "Театральной" пользуются тысячи людей, учитывая его расположение и статус ключевой пересадочной станции.

Проверка является плановой и включает ряд исследований. Подрядчик должен оценить техническое состояние конструкций, выявить поврежденные элементы, провести их визуальное обследование с фотофиксацией и установить причины дефектов.

Также предусмотрено определение прочности конструкций, характеристик бетона и уровня коррозии.

Напомним, киевляне не раз подавали петиции с просьбой открыть наземные станции метро во время воздушной тревоги. Однако это невозможно из соображений безопасности.

Также на мосту Метро в Киеве продолжаются противоаварийные работы. Они включают укрепление прогонов сооружения для подготовки к реставрации.