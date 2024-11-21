Метро Киева объявило тендер на проверку перехода на станции Театральная

В Киеве за более 250 тыс. грн проверят переход на Театральной
Киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". Потратить на это планируют 252 000 гривен.
Об этом говорится в тендере.
Исследование перехода на "Театральной"
Обследование включают оценку технического состояния, определение причин появления дефектов и их анализ. Известно, что аукцион назначен на 22 ноября.
Стоимость услуг составляет 252 000 гривен, а завершить исследование планируется до конца 2025 года. Обследование также необходимо для разработки рекомендаций по безопасной эксплуатации перехода. Ежедневно переходом на "Театральной" пользуются тысячи людей, учитывая его расположение и статус ключевой пересадочной станции.
Проверка является плановой и включает ряд исследований. Подрядчик должен оценить техническое состояние конструкций, выявить поврежденные элементы, провести их визуальное обследование с фотофиксацией и установить причины дефектов.
Также предусмотрено определение прочности конструкций, характеристик бетона и уровня коррозии.
Напомним, киевляне не раз подавали петиции с просьбой открыть наземные станции метро во время воздушной тревоги. Однако это невозможно из соображений безопасности.
Также на мосту Метро в Киеве продолжаются противоаварийные работы. Они включают укрепление прогонов сооружения для подготовки к реставрации.
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