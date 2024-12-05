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Киевский метрополитен назвал себестоимость проезда в подземке

5 декабря 2024 08:20
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Метро в Киеве — какая себестоимость проезда в 2024 году
Пассажиры в вагоне метро. Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В 2024 году себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляет 36,90 грн. За девять месяцев работы убыток "Киевского метрополитена" достигает 3 069 752 тысяч грн.

Об этом сообщили в "Киевском метрополитене" в ответ на запрос Суспільного.

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Себестоимость проезда в столичном метрополитене в 2024 году составляет 36,90 гривны за одного пассажира. На предприятии отметили, что тарифы на проезд устанавливает исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА).

По данным финансового отчета, за девять месяцев работы "Киевский метрополитен" понес убытки на сумму 3 069 752 тысячи гривен.

При этом в этом году подземка уже перевезла более 200 миллионов пассажиров. Для сравнения, в 2023 году услугами метро воспользовались около 232 миллиона человек, а в 2022-м — 162 миллиона.

Напомним, депутат Киевсовета Тарас Козак заявил, что в Киеве обсуждают вариант бесплатного проезда в метро.

Ранее мы писали о том, что глава Киевской областной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Иваненко заявлял, что для того, чтобы метро Киева стало полностью инклюзивным, нужно максимум один миллион долларов.

Киев метро транспорт КГГА проезд стоимость

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