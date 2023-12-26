Киевский метрополитен расторг договор на строительство метро на Виноградарь

Строительство ветки метро. Фото: соцсети

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прекратило сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту расширения Сырецко-Печерской линии в направлении жилого массива Виноградарь. Причиной стало несоблюдение сроков строительства.

Об этом указано на странице тендера в системе Prozorro.

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Договор между "Киевским метрополитеном" и "Киевметростроем" был подписан 20 ноября 2018 года и должен был завершиться 24 января 2024 года. За это время заказчик уже перечислил подрядчику 4 млрд гривен. В случае окончания всех судебных процессов, часть аванса нужно вернуть на бюджетный счет метрополитена.

Что известно про строительство ветки метро на Виноградарь

Летом текущего года директор метрополитена Брагинский заявлял, что строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская" на зеленой линии будет завершено к концу 2024 года. Однако недавно в интернете появились фотографии, демонстрирующие приостановку работ на этих участках.

Техническое и экономическое обоснование стройки участка Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до Виноградаря включало планы по созданию четырех новых станций и электродепо "Виноградарь" в течение девяти лет.

Эта секция зеленой линии была задумана как поверхностная, начинаясь на глубине около 40 метров на "Сырце" и постепенно поднимаясь к поверхности к станции "Мостицкая", расположенной на пересечении улиц Межевой, Белицкой и Северо-Сырецкой.

Следующая станция, "Проспект Правды", планировалась у перекрестка проспекта Правды и Межевой.

Напомним, что обещанное Виталием Кличко метро на Виноградарь закончат еще не скоро, согласно бюджету столицы на 2024 год. По планам Киевсовета, готовность этого проекта к концу года будет только 4,6%.