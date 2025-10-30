На Київській митниці викрили схему заниження митних платежів

Слідчі дії щодо посадовця. Фото: Київська міська прокуратура

Старшого інспектора одного з постів Київської митниці обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час розмитнення квадроциклів, що завдало державному бюджету збитків майже на 1 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Посадовець митниці завдав збитків держбюджету

За даними слідства, посадовець, попри очевидні ознаки підробки документів, які подавалися для митного оформлення, умисно проігнорував ризики та незаконно застосував занижену ставку митних платежів. Унаслідок цього на територію України було ввезено квадроцикли за штучно заниженою вартістю.

Для таких операцій залучалися компанії-імпортери, зареєстровані в офшорних юрисдикціях.

Такі дії посадовця призвели до недоотримання державним бюджетом близько 1 мільйона гривень. Інспектору інкримінують порушення, передбачене ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

