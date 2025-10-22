У Києві судитимуть посадовців за придбання обладнання з переплатою у 51 млн грн

Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві розпочнеться судовий процес над двома посадовцями комунального підприємства "Київтелесервіс". Їх обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.

Пост прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними Дарницької окружної прокуратури, службовці уклали договір із приватною компанією на постачання та налаштування обладнання загальною вартістю 172 мільйони гривень.

Проте розслідування встановило, що через неналежний контроль за ринковими цінами бюджет столиці було оштрафовано на понад 51 мільйон гривень — саме стільки переплатили за обладнання.

Слідство кваліфікувало дії посадовців за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків для міського бюджету. Судовий розгляд має визначити міру відповідальності обвинувачених і відновити справедливість у цьому резонансному випадку.

Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, посадовця РДА у Києві підозрюють у розкраданні 550 тис. грн. Він завищив ціни під час ремонту покрівлі середньої школи.

Також ми писали, що у Києві посадовець придбав неякісні стовпчики на 1,5 млн грн. Його дії кваліфікували як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.