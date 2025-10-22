Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Завдали збитків бюджету на 51 млн — у Києві судитимуть посадовців

Завдали збитків бюджету на 51 млн — у Києві судитимуть посадовців

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:21
Оновлено: 20:38
У Києві судитимуть посадовців за придбання обладнання з переплатою у 51 млн грн
Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві розпочнеться судовий процес над двома посадовцями комунального підприємства "Київтелесервіс". Їх обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Завдали збитків бюджету на 51 млн – у Києві судитимуть посадовців - фото 1
Пост прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними Дарницької окружної прокуратури, службовці уклали договір із приватною компанією на постачання та налаштування обладнання загальною вартістю 172 мільйони гривень.

Проте розслідування встановило, що через неналежний контроль за ринковими цінами бюджет столиці було оштрафовано на понад 51 мільйон гривень — саме стільки переплатили за обладнання.

Слідство кваліфікувало дії посадовців за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків для міського бюджету. Судовий розгляд має визначити міру відповідальності обвинувачених і відновити справедливість у цьому резонансному випадку.

Завдали збитків бюджету на 51 млн – у Києві судитимуть посадовців - фото 1
Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, посадовця РДА у Києві підозрюють у розкраданні 550 тис. грн. Він завищив ціни під час ремонту покрівлі середньої школи.

Також ми писали, що у Києві посадовець придбав неякісні стовпчики на 1,5 млн грн. Його дії кваліфікували як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Київ суд поліція прокуратура столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації