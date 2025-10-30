Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевский таможенник предстанет перед судом за махинации на 1 млн

Киевский таможенник предстанет перед судом за махинации на 1 млн

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 11:06
обновлено: 11:05
На Киевской таможне разоблачили схему занижения таможенных платежей
Следственные действия в отношении чиновника. Фото: Киевская городская прокуратура

Старшего инспектора одного из постов Киевской таможни обвиняют в злоупотреблении служебным положением при растаможивании квадроциклов, что нанесло государственному бюджету ущерб почти на 1 миллион гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Чиновник таможни нанес ущерб госбюджету

По данным следствия, чиновник, несмотря на очевидные признаки подделки документов, которые подавались для таможенного оформления, умышленно проигнорировал риски и незаконно применил заниженную ставку таможенных платежей. В результате на территорию Украины были ввезены квадроциклы по искусственно заниженной стоимости.

Для таких операций привлекались компании-импортеры, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

Такие действия чиновника привели к недополучению государственным бюджетом около 1 миллиона гривен. Инспектору инкриминируют нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, Киевская прокуратура добилась возвращения 40 Га земель на Осокорках в собственность общины столицы.

Также в Киеве будут судить должностных лиц "Киевтелесервис", которые нанесли ущерб на 51 млн гривен при закупке оборудования для интернета.

Киев взятка деньги прокуратура Киевская таможня
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации