На Киевской таможне разоблачили схему занижения таможенных платежей

Старшего инспектора одного из постов Киевской таможни обвиняют в злоупотреблении служебным положением при растаможивании квадроциклов, что нанесло государственному бюджету ущерб почти на 1 миллион гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Чиновник таможни нанес ущерб госбюджету

По данным следствия, чиновник, несмотря на очевидные признаки подделки документов, которые подавались для таможенного оформления, умышленно проигнорировал риски и незаконно применил заниженную ставку таможенных платежей. В результате на территорию Украины были ввезены квадроциклы по искусственно заниженной стоимости.

Для таких операций привлекались компании-импортеры, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

Такие действия чиновника привели к недополучению государственным бюджетом около 1 миллиона гривен. Инспектору инкриминируют нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

