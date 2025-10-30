На Киевской таможне разоблачили схему занижения таможенных платежей

Киевский таможенник предстанет перед судом за махинации на 1 млн
Старшего инспектора одного из постов Киевской таможни обвиняют в злоупотреблении служебным положением при растаможивании квадроциклов, что нанесло государственному бюджету ущерб почти на 1 миллион гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Чиновник таможни нанес ущерб госбюджету
По данным следствия, чиновник, несмотря на очевидные признаки подделки документов, которые подавались для таможенного оформления, умышленно проигнорировал риски и незаконно применил заниженную ставку таможенных платежей. В результате на территорию Украины были ввезены квадроциклы по искусственно заниженной стоимости.
Для таких операций привлекались компании-импортеры, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.
Такие действия чиновника привели к недополучению государственным бюджетом около 1 миллиона гривен. Инспектору инкриминируют нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Напомним, Киевская прокуратура добилась возвращения 40 Га земель на Осокорках в собственность общины столицы.
Также в Киеве будут судить должностных лиц "Киевтелесервис", которые нанесли ущерб на 51 млн гривен при закупке оборудования для интернета.
Читайте Новини.LIVE!