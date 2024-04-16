Київський прокурор оселився в елітному будинку, який заарештувало його відомство

Київський прокурор Олександр Гуцуляк. Фото: скриншот з відео

Відповідальний за екологічний напрямок прокурор Київської обласної прокуратури Олександр Гуцуляк оселився в будинку, який заарештувало його відомство. Його ціна становить 18 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.

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Київський прокурор оселився в заарештованому будинку

У розслідуванні йдеться, що у 2021 році земельну ділянку в котеджному містечку Ходосівка під Києвом було заарештовано судом за підозрою прокуратури в земельних і природоохоронних проблемах.

Будинок, в якому оселився прокурор. Фото: скриншот з відео

Через рік цей же суд скасував арешт, посилаючись на лист Київської облпрокуратури про недостатність доказів.

У 2023 році в будинку поселився Олександр Гуцуляк, який відповідає за екологічний напрямок у прокуратурі області. Вартість цього будинку, площею 180 квадратних метрів, оцінюється від 18 до 19 мільйонів гривень.

Тоді ж він придбав новий автомобіль BMW X5 2022 року випуску. Ділянка під маєтком та авто записані на батька прокурора.

У розмові з журналістами Гуцуляк наголосив, що його переїзд не має жодного відношення до його посади в прокуратурі. Він пояснив, що його батько придбав земельну ділянку (9 соток за 200 тис. грн — стільки там зараз коштує одна) і сам будував будинок із зими 2023 року.

Однак на аерознімках можна побачити, що будинок почали будувати ще восени 2021 року, а навесні 2022 року він уже був готовий. Гуцуляк назвав це "магією".

Варто зазначити, що останнім часом батько прокурора став власником ще двох квартир — у Києві та Ірпені.

Нагадаємо, суддя Аріна Літвінова, яка працювала в ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва і зараз має чинний статус судді, є громадянкою Росії. Паспорт країни-агресора вона отримала у 2002 році.

Також на Львівщині підрядника звинувачують у присвоєнні майже 300 тисяч гривень під час будівництва культурно-медичного центру в Самбірському районі. Відомо, що обвинувальний акт вже направили до суду.