Киевский прокурор поселился в элитном доме, который арестовало его ведомство

Киевский прокурор Александр Гуцуляк. Фото: скриншот с видео

Ответственный за экологическое направление прокурор Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк поселился в доме, который арестовало его ведомство. Его цена составляет 18 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании Bihus.

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Киевский прокурор поселился в арестованном доме

В расследовании говорится, что в 2021 году земельный участок в коттеджном городке Ходосовка под Киевом был арестован судом по подозрению прокуратуры в земельных и природоохранных проблемах.

Дом, где поселился прокурор. Фото: скриншот с видео

Через год этот же суд отменил арест, ссылаясь на письмо Киевской облпрокуратуры о недостаточности доказательств.

В 2023 году в доме поселился Александр Гуцуляк, отвечающий за экологическое направление в прокуратуре области. Стоимость этого дома площадью 180 квадратных метров оценивается от 18 до 19 миллионов гривен.

Тогда же он приобрел новый автомобиль BMW X5 2022 года выпуска. Участок под имением и авто записаны на отца прокурора.

В разговоре с журналистами Гуцуляк подчеркнул, что его переезд не имеет никакого отношения к его должности в прокуратуре. Он объяснил, что его отец приобрел земельный участок (9 соток за 200 тыс. грн — столько там сейчас стоит один) и сам строил дом с зимы 2023 года.

Однако на аэроснимках можно увидеть, что дом начали строить еще осенью 2021, а весной 2022 он уже был готов. Гуцуляк назвал это "магией".

Следует отметить, что в последнее время отец прокурора стал владельцем еще двух квартир — в Киеве и Ирпене.

Напомним, судья Арина Литвинова, работавшая в ликвидированном Окружном административном суде Киева и сейчас имеющая действующий статус судьи, является гражданкой России. Паспорт страны-агрессора она получила в 2002 году.

Также во Львовской области подрядчика обвиняют в присвоении почти 300 тысяч гривен во время строительства культурно-медицинского центра в Самборском районе. Известно, что обвинительный акт уже был направлен в суд.