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Київський ТЦК планує витратити понад 13 млн на ремонт — ProZorro

28 листопада 2023 16:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Київський ТЦК планує витратити понад 13 млн на ремонт — ProZorro
Київський міський військовий комісаріат. Фото ілюстративне: wikimapia.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень. 

Про це йдеться на сайті ProZorro.

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Що відомо про ремонт Київського ТЦК

Як вказано у коментарях до тендеру, ремонт проводитимуть для військової частини, ним займатиметься ТОВ "БК БУД ПЛЮС" — єдина компанія, яка взяла участь у відкритих торгах з особливими умовами. Зокрема, підрядник повинен буде:

  • провести очищення внутрішніх поверхонь стін та їх подальше фарбування;
  • облаштувати підлоги та підвісні стелі;
  • замінити дверні коробки;
  • викласти новий електропровід та освітлення;
  • організувати нові водопровідні мережі та систему опалення.

Відповідні роботи планують завершити до кінця березня 2024 року. 

ТЦК у Києві оголосило тендер на ремонт
Інформація щодо ремонту ТЦК у Києві. Фото: скриншот
ТЦК у Києві оголосило тендер на ремонт
Інформація щодо ремонту ТЦК у Києві. Фото: скриншот

Що думають українці

Водночас, не усі українці оцінили таку "ініціативу". Зокрема, на сторінці тендеру "посипалися" коментарі українців, на думку яких, ремонти за 13 мільйонів не на часі. 

ТЦК у Києві оголосило тендер на ремонт
Коментарі українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вересні цього року Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Зокрема, на заміну вікон витратять близько 18,25 мільйона гривень.  

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