Київський ТЦК планує витратити понад 13 млн на ремонт — ProZorro

Київський міський військовий комісаріат. Фото ілюстративне: wikimapia.org

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

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Що відомо про ремонт Київського ТЦК

Як вказано у коментарях до тендеру, ремонт проводитимуть для військової частини, ним займатиметься ТОВ "БК БУД ПЛЮС" — єдина компанія, яка взяла участь у відкритих торгах з особливими умовами. Зокрема, підрядник повинен буде:

провести очищення внутрішніх поверхонь стін та їх подальше фарбування;

облаштувати підлоги та підвісні стелі;

замінити дверні коробки;

викласти новий електропровід та освітлення;

організувати нові водопровідні мережі та систему опалення.

Відповідні роботи планують завершити до кінця березня 2024 року.

Інформація щодо ремонту ТЦК у Києві. Фото: скриншот

Інформація щодо ремонту ТЦК у Києві. Фото: скриншот

Що думають українці

Водночас, не усі українці оцінили таку "ініціативу". Зокрема, на сторінці тендеру "посипалися" коментарі українців, на думку яких, ремонти за 13 мільйонів не на часі.

Коментарі українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вересні цього року Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Зокрема, на заміну вікон витратять близько 18,25 мільйона гривень.