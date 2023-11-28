Киевский ТЦК планирует потратить более 13 млн на ремонт —ProZorro
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.
Об этом говорится на сайте ProZorro.
Что известно о ремонте Киевского ТЦК
Как указано в комментариях к тендеру, ремонт будут проводить для воинской части, им будет заниматься ООО "БК БУД ПЛЮС" — единственная компания, которая приняла участие в открытых торгах с особыми условиями. В частности, подрядчик должен будет:
- провести очистку внутренних поверхностей стен и их последующую окраску;
- обустроить полы и подвесные потолки;
- заменить дверные коробки;
- выложить новый электропровод и освещение;
- организовать новые водопроводные сети и системы отопления.
Соответствующие работы планируют завершить до конца марта 2024 года.
Что думают украинцы
В то же время не все украинцы оценили такую "инициативу". В частности, на странице тендера "посыпались" комментарии украинцев, по мнению которых, ремонты за 13 миллионов не ко времени.
Напомним, в сентябре этого года Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!