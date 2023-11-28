Киевский ТЦК планирует потратить более 13 млн на ремонт —ProZorro

Киевский городской военный комиссариат. Фото иллюстративное: wikimapia.org

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Что известно о ремонте Киевского ТЦК

Как указано в комментариях к тендеру, ремонт будут проводить для воинской части, им будет заниматься ООО "БК БУД ПЛЮС" — единственная компания, которая приняла участие в открытых торгах с особыми условиями. В частности, подрядчик должен будет:

провести очистку внутренних поверхностей стен и их последующую окраску;

обустроить полы и подвесные потолки;

заменить дверные коробки;

выложить новый электропровод и освещение;

организовать новые водопроводные сети и системы отопления.

Соответствующие работы планируют завершить до конца марта 2024 года.

Информация о ремонте ТЦК в Киеве. Фото: скриншот

Информация о ремонте ТЦК в Киеве. Фото: скриншот

Что думают украинцы

В то же время не все украинцы оценили такую "инициативу". В частности, на странице тендера "посыпались" комментарии украинцев, по мнению которых, ремонты за 13 миллионов не ко времени.

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Напомним, в сентябре этого года Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 миллионов гривен.