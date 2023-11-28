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Киевский ТЦК планирует потратить более 13 млн на ремонт —ProZorro

28 ноября 2023 16:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киевский ТЦК планирует потратить более 13 млн на ремонт —ProZorro
Киевский городской военный комиссариат. Фото иллюстративное: wikimapia.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Что известно о ремонте Киевского ТЦК

Как указано в комментариях к тендеру, ремонт будут проводить для воинской части, им будет заниматься ООО "БК БУД ПЛЮС" — единственная компания, которая приняла участие в открытых торгах с особыми условиями. В частности, подрядчик должен будет:

  • провести очистку внутренних поверхностей стен и их последующую окраску;
  • обустроить полы и подвесные потолки;
  • заменить дверные коробки;
  • выложить новый электропровод и освещение;
  • организовать новые водопроводные сети и системы отопления.

Соответствующие работы планируют завершить до конца марта 2024 года.

ТЦК в Киеве объявила тендер на ремонт
Информация о ремонте ТЦК в Киеве. Фото: скриншот
ТЦК в Киеве объявила тендер на ремонт
Информация о ремонте ТЦК в Киеве. Фото: скриншот

Что думают украинцы

В то же время не все украинцы оценили такую "инициативу". В частности, на странице тендера "посыпались" комментарии украинцев, по мнению которых, ремонты за 13 миллионов не ко времени.

ТЦК в Киеве объявила тендер на ремонт
Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Напомним, в сентябре этого года Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 миллионов гривен.

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