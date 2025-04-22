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Київський зоопарк розмістить рекламу на 13 станціях метро

22 квітня 2025 08:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Київський зоопарк розмістить рекламу в метро на 1,3 млн грн
Київський метрополітен. Фото архівне: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

У київському метрополітені рекламуватимуть столичний зоопарк. Рекламні матеріали з'являться на шляхових стінах тринадцяти станцій метро. Кампанія триватиме з 1 травня по 31 жовтня 2025 року, а її загальна вартість становитиме 1 372 800 грн.

Про це стало відомо з тендеру, який опублікували на системі відкритих закупівель Prozorro.

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Єдиним учасником тендеру став ФОП Микола Ущапівський, чия пропозиція на 7 200 гривень нижча за очікувану суму закупівлі (1,38 млн грн). Наразі оголошено про намір укласти з ним договір.

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Тендер. Фото: скриншот

Планується розміщення рекламної продукції на таких станціях: "Театральна", "Оболонь", "Почайна", "Контрактова площа", "Олімпійська", "Палац Україна", "Деміївська", "Голосіївська", "Виставковий центр", "Позняки", "Видубичі", "Палац Спорту" та "Лук’янівська". Найбільше площин передбачено на станціях "Театральна", "Оболонь", "Почайна", "Контрактова площа", "Видубичі" та "Палац Спорту" — по чотири на кожній.

У межах контракту передбачено розробку макетів, виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів, а також подальшу заміну 200 одиниць продукції.

Нагадаємо, для метро в Києві витратять понад 3 млн гривень на фанеру та сповіщувачі. А біля станції метро "Звіринецька" в Києві прорвало трубу — окріп потік прямо на дорогу

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