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У Києві біля метро "Звіринецька" прорвало трубу — що відомо

15 квітня 2025 17:15
Євтушенко Аліна - редактор
У Києві біля метро "Звіринецька" прорвало трубопровід — яка наразі ситуація
Прорив труби поблизу станції метро "Звіринецька" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - редактор

У вівторок, 15 квітня, у Києві поблизу станції метро "Звіринецька" прорвало трубопровід. Дорогу залило окропом, проте згодом вода зійшла.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у Telegram.

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У Києві прорвало трубу — яка наразі ситуація

Сьогодні, 15 квітня, близько 15:00 у Києві на бульварі Миколи Міхновського (біля станції метро Звіринецька в Печерському районі) прорвало трубопровід, внаслідок чого дорогу залило гарячою водою. Згодом вода зійшла. Відповідні служби знімають асфальтне покриття на місці прориву.

Прорив труби Київ
Прорив труби поблизу станції метро "Звіринецька" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У КМДА зазначили, що фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі поблизу станції метро "Звіринецька". Наразі витік води на проїжджу частину припинено.

Прорив труби Київ
Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

"Аварійно-відновлювальна бригада відключила пошкоджену ділянку тепломережі та розпочала підготовку до проведення ремонтних робіт", — повідомили у відомства.

А також додали, що частково обмежено рух смугою громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського.

Прорив труби Київ
Прорив труби поблизу станції метро "Звіринецька" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас у поліції Києва наголосили, що через прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона.

Прорив труби Київ
Прорив труби поблизу станції метро "Звіринецька" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у січні цього року у Києві стався прорив гарячої води біля залізничного вокзалу.

А раніше біля станції метро "Дорогожичі" у Києві також стався прорив водопроводу.

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