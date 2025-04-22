Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевский зоопарк разместит рекламу на 13 станциях метро arrow

Киевский зоопарк разместит рекламу на 13 станциях метро

22 апреля 2025 08:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Киевский зоопарк разместит рекламу в метро на 1,3 млн грн
Киевский метрополитен. Фото архивное: Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор

В киевском метрополитене будут рекламировать столичный зоопарк. Рекламные материалы появятся на путевых стенах тринадцати станций метро. Кампания продлится с 1 мая по 31 октября 2025 года, а ее общая стоимость составит 1 372 800 грн.

Об этом стало известно из тендера, который опубликовали на системе открытых закупок Prozorro.

Реклама
Читайте также:

В метро Киева будут рекламировать зоопарк

Единственным участником тендера стал ФЛП Николай Ущапивский, чье предложение на 7 200 гривен ниже ожидаемой суммы закупки (1,38 млн грн). Сейчас объявлено о намерении заключить с ним договор.

null
Тендер. Фото: скриншот

Планируется размещение рекламной продукции на таких станциях: "Театральная", "Оболонь", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Демеевская", "Голосеевская", "Выставочный центр", "Позняки", "Выдубичи", "Дворец Спорта" и "Лукьяновская". Больше всего площадей предусмотрено на станциях "Театральная", "Оболонь", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Выдубичи" и "Дворец Спорта" — по четыре на каждой.

В рамках контракта предусмотрена разработка макетов, изготовление и размещение информационных материалов, а также дальнейшая замена 200 единиц продукции.

Напомним, для метро в Киеве потратят более 3 млн гривен на фанеру и извещатели. А возле станции метро "Зверинецкая" в Киеве прорвало трубу — кипяток потек прямо на дорогу.

Киев тендер метро зоопарк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама