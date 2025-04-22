Киевский зоопарк разместит рекламу в метро на 1,3 млн грн

Киевский зоопарк разместит рекламу на 13 станциях метро
В киевском метрополитене будут рекламировать столичный зоопарк. Рекламные материалы появятся на путевых стенах тринадцати станций метро. Кампания продлится с 1 мая по 31 октября 2025 года, а ее общая стоимость составит 1 372 800 грн.
Об этом стало известно из тендера, который опубликовали на системе открытых закупок Prozorro.
В метро Киева будут рекламировать зоопарк
Единственным участником тендера стал ФЛП Николай Ущапивский, чье предложение на 7 200 гривен ниже ожидаемой суммы закупки (1,38 млн грн). Сейчас объявлено о намерении заключить с ним договор.
Планируется размещение рекламной продукции на таких станциях: "Театральная", "Оболонь", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Демеевская", "Голосеевская", "Выставочный центр", "Позняки", "Выдубичи", "Дворец Спорта" и "Лукьяновская". Больше всего площадей предусмотрено на станциях "Театральная", "Оболонь", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Выдубичи" и "Дворец Спорта" — по четыре на каждой.
В рамках контракта предусмотрена разработка макетов, изготовление и размещение информационных материалов, а также дальнейшая замена 200 единиц продукции.
Напомним, для метро в Киеве потратят более 3 млн гривен на фанеру и извещатели. А возле станции метро "Зверинецкая" в Киеве прорвало трубу — кипяток потек прямо на дорогу.
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