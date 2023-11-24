Київським школам 27 листопада рекомендують вчитись у змішаному форматі — що трапилось
Київським школам порекомендували у понеділок, 27 листопада, навчатись у змішаному форматі. Це пов'язано з погіршенням погодніх умов, зокрема зі снігопадом.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Рекомендації для шкіл від КМДА
У Київській міській раді порекомендували київським школам 27 листопада навчатись у змішаному форматі через прогнозований снігопад.
"Для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома, — дистанційний", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення прийняли під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У відомстві наголосили, що загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а рішення, чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома, приймають батьки. Водночас дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо, 26-27 листопада через сильні снігопади та ожеледиці на дорогах у Києві, в'їзд в місто великогабаритного транспорту буде обмежений. Окрім того, місцевих водіїв закликають не виїжджати в місто на авто без нагальної потреби.
Також мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через негоду.
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